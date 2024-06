Cualquiera que haya visto un partido de la Champions League ha escuchado el afamado himno que siempre estalla en los campos de juego antes de un partido.

Esta canción sonará por última vez, en esta temporada, este sábado en el estadio de Wembley durante la previa de la final que jugarán Real Madrid y Borussia Dortmund.

(Vea también: Borussia Dortmund recibiría más dinero perdiendo que ganando la Champions League: ¿por qué?).

Esto dice la letra de la canción, en su versión original (inglés, francés y alemán):

Ce sont les meilleures équipes

Es sind die allerbesten Mannschaften

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Une grande réunion

Eine grosse sportliche Veranstaltung

The main event

Ils sont les meilleurs

Sie sind die Besten

These are the champions

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Lee También

Esto dice la versión traducida al español:

Son los mejores equipos

Son los mejores equipos

El evento principal

Los maestros

Los mejores

Los grandes equipos

Los campeones

Una gran reunión

Un gran evento deportivo

El evento principal

Ellos son los mejores

Ellos son los mejores

Estos son los campeones

Los maestros

Los mejores

Los grandes equipos

Los campeones

Los maestros

Los mejores

Los grandes equipos

Los campeones

¿Quién compuso la canción de la Champions?

La canción de la Uefa Champions League fue compuesta por Tony Britten en 1992. Britten es un compositor británico y arreglista de música, conocido por su trabajo en cine, televisión y eventos deportivos.

Para el himno de la Champions League, Britten se basó en el himno de coronación “Zadok the Priest” de George Frideric Handel, una pieza clásica que data del siglo XVIII. La adaptación de Britten ha llegado a ser enormemente reconocida y es sinónimo de la competición, siendo interpretada antes de cada partido de la Uefa Champions League.

¿Cuántos idiomas tiene el himno de la Champions?

El himno de la Uefa Champions League está en tres idiomas: inglés, francés y alemán. Estas lenguas se utilizan en diferentes secciones del himno, reflejando la naturaleza multinacional de la competición y su audiencia diversa en toda Europa.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.