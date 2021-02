green

Desde el primer semestre del año pasado, Iván Mejía lanzó varias indirectas (muy directas) contra César Augusto Londoño, a quien se refirió varias veces como el “sepulturero”, luego de que se conociera que en los últimos dos años la audiencia del programa ‘El pulso del fútbol’ ha bajado. El comentarista se retiró del periodismo en diciembre del 2018, en 2019 no dio mucho de qué hablar, pero en 2020 fueron bien polémicos sus ataques contra Londoño.

De hecho, este último no se quedó callado y le respondió al aire varias veces a Mejía. En una ocasión, Londoño dijo durante su programa de Caracol Radio: “Soy paciente con la estupidez, pero no con aquellos que están orgullosos de ella”. En otra oportunidad, el periodista comentó: “Aquí no tenemos, en esta administración, la irresponsabilidad que en algún momento se pudo vivir, cuando por odio, envidia o por mandado se hablaba mal de la gente”.



El también presentador de un par de programas del canal Win Sports no ha querido mencionar a Mejía en sus respuestas, pero en aquel entonces sí fue evidente que sus agudas frases iban dirigidas a él, con quien trabajó en ‘El pulso del fútbol’ durante unos tres años.

Ahora la tensión entre Londoño y Mejía se revivió luego de que el primero fuera entrevistado por el portal Kienyke, y en el diálogo con ese medio de comunicación le preguntaron por el retirado periodista. Al conductor le consultaron qué opinión tenía de algunos de sus colegas, y cuando fue el turno de dedicarle algunas palabras a su excompañero, dejó claro que no lo recuerda con cariño.

“Yo no hablo de la gente que ya no hace periodismo y que está enterrada. No puedo hablar de ellos”, declaró Londoño sobre Mejía.

En contraste, cuando le preguntaron por otros periodistas, entregó buenos conceptos. Por ejemplo, al hablar sobre Carlos Antonio Vélez, opinó: “Creo que es un profesional que ha estudiado el tema del fútbol, tiene su manera de hacer periodismo, de comentar, puede ser discutida por muchos, pero le ha dedicado toda su vida a la actividad profesional con éxito“.

Londoño fue noticia en diciembre pasado porque se retiró del programa ‘6 AM hoy por hoy’, en el que estuvo por más de 30 años. El periodista tomó esa decisión porque quiere pasar más tiempo con su novia, con quien quiere estar al lado hasta que se muera.

A continuación, en video, el momento en el que Londoño se refirió a Mejía: