View this post on Instagram

Y que mejor que celebrar los triunfos con un campeón y la musa que lo inspira: @jamesrodriguez10 y su hermosa y encantadora @shadelima … Salud y que los éxitos se conviertan en una constante de vida para todos. 🍷🍷 . . . #James #JamesRodriguez #10 #James10 #JamesRodriguezfans #Lawyerlife #LifeStyle #DeLaEspriellaStyle #Business #Madrid #España #Travel #Trip #Traveler