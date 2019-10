El Real Madrid, que no tendrá partido este fin de semana al aplazarse el clásico en el Camp Nou ante el Barcelona, continuó preparando el encuentro del miércoles contra el Leganés con una sesión en la que el galés Gareth Vale, los franceses Raphael Varane y Karim Benzema, y el colombiano James Rodríguez no hicieron trabajo de campo.

Los cuatro, según informa el club, se ejercitaron en el interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, mientras que los lesionados de larga duración Nacho Fernández y Marco Asensio continuaron con sus respectivos procesos de recuperación.

Mientras que Varane y Benzema fueron titulares en la victoria sobre el Galatasaray, y James jugó los últimos minutos, Bale se perdió los dos últimos partidos por problemas en un gemelo durante su participación con la selección galesa y apura su puesta a punto para volver a entrar en los planes de Zinedine Zidane.

Esta es la tercera vez en la temporada que James Rodríguez presenta algunos inconvenientes físicos. En el comienzo de la temporada, el ’10’ de la Selección Colombia estuvo dos semanas afuera de las canchas por sus molestias en el sóleo de la pierna izquierda y, a comienzos de octubre, James pidió no ser convocado a la Selección Colombia para recuperarse físicamente en Madrid, aunque su club no emitió un parte médico sobre él. Lo cierto es que Rodríguez no entrenó junto a sus compañeros por cuatro días en esa oportunidad.

El técnico francés, que contó para la sesión de nuevo con el portero del Juvenil A Luis Federico López, ordenó una sesión intensa en el apartado físico para acabar la misma con partidos en espacios reducidos, en los que el croata Luka Modric demostró que está totalmente recuperado y podría estar a punto para jugar el miércoles en el Santiago Bernabéu, donde jugará el Real Madrid también los dos siguientes partidos, de liga contra el Betis y de la Champions frente al Galatasaray.