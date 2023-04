No hay dudas de que la época dorada de Santa Fe, en cuestión de títulos y resultados, se dio entre 2009 y 2017. Pero aparte de la administración de los directivos, de los técnicos que estuvieron en el banquillo y de los jugadores que dejaron todo en la cancha, hubo un tema espiritual que también se ha llevado reconocimientos y elogios.

Se trata de las asesorías, actividades y todo lo que imprimió Sandra Merino dentro del club. Desde cosas pequeñas para manejar la actitud, hasta prácticas llamativas como caminar descalzos sobre el césped antes de los partidos, todo tenía una razón de ser y se reforzó con las campañas positivas y exitosas.

La relación de esta mujer con el equipo rojo de Bogotá se dio porque ella es la mamá de Ángela María Bolívar, pareja del portero Camilo Vargas, que fue uno de los líderes del equipo en esa época. Y a pesar de que el portero salió del club, las prácticas se mantuvieron con otros integrantes de la institución.

Para dar más luces y que se entienda el tema, citamos algunas palabras que le dio Merino al diario El Espectador en 2016, justo cuando finalizó ese ciclo exitoso de Santa Fe: “el Espíritu Santo me dijo que Santa Fe estaba atado por prácticas de santería, de ocultismo para la suerte. Que se habían abierto puertas a la brujería y cosas malas y debía comentarles para que le dieran a Jesús el primer lugar y así vinieran cosas mejores”.

Carlos Valdés reveló lo que pasó con Santa Fe en la semifinal de la Copa Libertadores 2013

Resulta que Carlos Valdés, que estuvo en Santa Fe en tres etapas, conoce perfectamente lo que se hablaba y hacía bajo las recomendaciones de Sandra Merino. Y en su actual labor como panelista de ESPN Colombia reveló un detalle que no se sabía y que ha dado lugar a polémicas y críticas.

Mientras hablaba de la mala racha de Carlos Bacca con Junior en 2023, explicando que podía ser un tema mental y que eso afecta mucho a los jugadores, lo cuestionaron sobre si alguna vez había tenido conocimiento de temas de brujería, maldiciones o cualquier tipo de trabajo de ese tipo en el fútbol.

Pues, Valdés recordó aquella época en el ‘cardenal’ y parece que no creía en ese tema, es lo que se entiende por el tono y las palabras que dio al contar lo que pasó en la Libertadores 2013, cuando los capitalinos se quedaron en la semifinal y perdieron con Olimpia de Paraguay. Tapándose la cara, con risa, tono de incredulidad, el defensor habló y muchos quedaron asombrados.

“Se hizo un pacto… Había cosas que uno no entiende. No sé si contar esto [risas]”.

Aunque no quiso mencionar el nombre ni mayores detalles, todos entendieron que era una persona de mucha fe en Dios, religiosa y que tuvo entrada directa al grupo de jugadores: “Antes del partido de ida, ella viene y dice: —Ya Dios prometió que es el título de ustedes, pero hay que hacer un compromiso durante un mes, ser fieles— y no sé qué. Todo el mundo le puso la mano a sus parejas. El que no tenía, debía conseguir una, sólo para ese mes”.

Según contó el exjugador, la asesora espiritual dijo que alguien había fallado en el pacto de fidelidad, porque perdieron el partido de ida 2 por 0 en Paraguay. Y hasta apuntaron a un par de jugadores del plantel, que no fueron revelados por Valdés, pero las pistas fueron muy claras para saber de quién se trataba: “Apuntaron a un par, porque en ese partido hubo un expulsado [Gerardo Bedoya]. Pero eso trajo otros problemas mucho más grandes”.

El mundialista en Brasil 2014 también contó que el grupo sí tomó actitudes contrarias contra los supuestos responsables, porque los señalaban de haber dañado el camino que supuestamente estaba marcado por Dios:

“Expulsaron a uno y hubo otro que estuvo comprometido en los dos goles. Cuando llegamos acá, en la charla de la semana, el tema fue que los acusaron de que no habían hecho las cosas bien y que no habían cumplido el pacto de la promesa que nos tenía Dios; que era el título”.

Pareciera que Carlos Valdés cumplió el pacto, pero el pasar de los años lo ha hecho pensar diferente y por eso lo dijo en el programa ‘F Show’ de ESPN, dejando a muchos sorprendidos y ratificando las historias que se contaban desde ese momento.