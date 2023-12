A sus 37 años de edad, Carlos Bacca volvió a consagrarse campeón del fútbol profesional colombiano.

Su rendimiento en la última parte del campeonato fue superlativo. En los últimos cinco partidos siempre se hizo presente en el marcador y anotando en tres de ellos, ante Cali, Tolima y Medellín, dobletes.

Gracias a su eficacia, el nacido en Puerto Colombia, Atlántico, se convirtió, con 18 tantos, en el máximo artillero del reciente torneo, en el que su equipo logró la décima estrella en su historia luego de vencer en la tanda de penales a Independiente Medellín.

Tras el final del partido en el estadio Atanasio Girardot, Bacca fue tendencia al dedicarle el triunfo a su madre Eloísa Ahumada, que falleció en 2021 por complicaciones generadas por el covid-19 y a quien le había prometido volver al cuadro barranquillero para ser no solo goleador sino también campeón.

“Nadie sabe lo que he vivido. Me vine de Europa porque mi mamá me quería ver en Junior, hoy es el primer día que lloro por ella. No pude cumplirle antes porque ya está en el cielo”, dijo el goleador en medio del llanto.