En la mañana de este martes 7 de marzo se confirmó en medios la noticia de la sorpresiva salida de José Pékerman de la Selección de Venezuela. El entrenador duró poco más de un año al frente de la ‘vinotinto’ y no pudo ni siquiera iniciar el proceso de Eliminatorias, que empezará en septiembre próximo, según la Conmebol.

Una de las razones de su salida tiene que ver con la mala relación que tenía con algunos dirigentes de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), sobre todo con su mánager y empresario Pascual Lezcano, quien tiene un oscuro recuerdo en Colombia al haber sido señalado de pedir convocatorias de jugadores para que fueran vendidos al exterior.

De acuerdo con el periodista Carlos Domínguez, la razón de la salida de Pékerman se debe a que la FVF le exigió comprobantes administrativos a Pazcual Lezcano, quien oficiaba como mánager de todas las selecciones. La entidad debe rendir auditorias y el empresario no habría cumplido con lo exigido.

La FVF exigió comprobantes administrativos a Pascual Lezcano, manager de selecciones, de todas las erogaciones. La FVF debe rendir cuentas de auditoría y Lezcano no habría cumplido con lo exigido. Malos manejos administrativos.

He podido consultar fuentes en el caso Pékerman:

Precisamente, Carlos Antonio Vélez fue uno de los que más criticó a Lezcano durante la era de Pékerman en Colombia. El periodista lo señalaba de manejar todas las decisiones en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Además, llegó a decir que el entrenador argentino no hacía nada sin autorización del empresario.

Ahora, al enterarse de la noticia de la salida de Pékerman, Carlos Antonio Vélez fingió sorpresa en Twitter por lo que él ya había expuesto mucho antes y que en su momento pocos le creyeron: “No me diga. ¿Se me nota la cara de sorpresa? ¿Cómo se llama el programa de televisión aquel? ¿Será ‘También Caerás’?”

No me diga! ….Se me nota la cara de sorpresa? Cómo se llama el programa de tv aquel? Será “ También caerás “ https://t.co/gO9raSnL2x

— Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) March 7, 2023