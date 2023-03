Rafael Santos Mercado, futbolista del Real Cartagena y la Selección Colombia Sub 17, quien recibió un disparo en una de sus piernas este lunes cuando un sicario ingresó a una barbería en Cartagena disparando en contra de otro hombre de manera indiscriminada, tendrá que ir al quirófano.

Renato Damiani, presidente del Real Cartagena, se refirió al estado de salud del jugador en una entrevista para Blu Radio, y confirmó que Mercado será intervenido quirúrgicamente y estará en recuperación por algunos meses.

Mercado, de 17 años, ha disputado tres partidos como profesional con Real Cartagena y es habitual convocado a la Selección Colombia de la categoría.

En conversación con Caracol Radio Cartagena, Mercado afirmó que resultó herido porque estaba sentado justo al lado de Keimer Blanco, el hombre asesinado, mientras ambos esperaban turno para cortarse el cabello.

“Cuando dispararon no sentí nada, pero cuando corrí, sentí que la pierna me fallaba y empecé a cojear. Afuera de la barbería me di cuenta de que estaba sangrando”, relató a la emisora.