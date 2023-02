Antes de jugar el partido amistoso de la Selección Colombia contra Estados Unidos, Carlos Antonio Vélez criticó a Néstor Lorenzo por haber pedido o autorizado que se disputara este encuentro del equipo de mayores, teniendo en cuenta que no era fecha Fifa y no estarían los jugadores principales. Y ahora, pasado el mencionado encuentro, el comentarista mantuvo su postura y afirmó que afectaron a Millonarios.

(Lea también: “Un bagazo poco caso”: ¿Carlos Antonio Vélez le respondió a Pablo Carroza?)

En el mencionado amistoso, que terminó 0 por 0, sin muchas emociones y con muchas preguntas sobre la elección de los jugadores, tuvo presencia de 4 jugadores del equipo azul dirigido por Alberto Gamero. Álvaro Montero disputó el primer tiempo, Andrés Llinás jugó todo el partido, Daniel Ruiz entró al minuto 68 y Daniel Cataño no vio acción en el campo.

Aunque también fueron convocados otros jugadores del FPC, Vélez le dio importancia al llamado de los jugadores del ‘embajador’, sobre todo porque estos mencionados futbolistas son habituales titulares con Gamero y se inició la Liga BetPlay 1-2023 sin ellos. Y a pesar de que el mismo periodista ha dicho que no es hincha ni tiene vínculos con ‘Millos’, su protesta fue tan fuerte como la de cualquier hincha fiel.

En el programa ‘Planeta Fútbol’, del martes 31 de enero, Carlos Antonio tuvo varias menciones a lo ocurrido con los 4 jugadores de Millonarios, puntualmente sobre el caso de Cataño. Además, recordó cuando el mismo técnico de ‘la tricolor’ llevó a Montero y Llinás para los amistosos contra Guatemala y México, mientras los azules iban a disputar la ida de la Copa BetPlay 2020 contra Junior:

“¿Ustedes saben qué tiene Néstor Lorenzo contra Millonarios? Se llevó a 2 jugadores cuando Millonarios estaba jugando una final. Y ahora se lleva a 3, pune a 1, al otro lo pone ‘un puchito’ y al otro no lo pone. ¿Para qué se llevó a Cataño? ¿Para qué se llevó a Cataño? No lo usó un solo minuto, déjelo aquí”

El polémico periodista manizaleño reconoció que ese “partido chimbo” puede dar para que algunos jugadores puedan servir para las competencias oficiales y juntarlos con el equipo principal. Pero hizo énfasis en la prioridad que tenían los azules para empezar a formar su equipo para 2023:

“Cuando está tratando de montar el equipo, le sacan los jugadores. Bueno, sáqueselos, pero póngalos a jugar. Pero sacarlos para acumular millas, me pareció terriblemente ofensivo, particularmente con Millonarios, porque lo está haciendo repetidamente con Millonarios y yo no sé cuál es el tema”.

(Vea también: ‘Chicho’ Arango voló en la MLS y hay un club, fuera de EE. UU., muy interesado en él)

Después criticó la presencia de Frank Fabra, a quien ha señalado por su peso, por jugar en Boca Juniors y por ser de la anterior generación de jugadores. En este caso puntual, dijo que era mejor poner a Junior Hernández, lateral del Deportes Tolima, que fue convocado y tampoco jugó contra Estados Unidos: “Si va, le va a dar todo el partido a Fabra y va a poner ahí a Falcao, pues, no lo lleve y no perjudique los equipos”.

Según Vélez, sin dar nombres puntuales, hay directivos de clubes colombianos molestos por esta situación y, supuestamente, se lo comentaron:

“Dirigentes, muy importantes del fútbol colombiano, me dijeron que hay que ‘pararle bolas’ a esto… ¿Tiene sentido llevar a esa cantidad de jugadores pa’ un partido contra Estados unidos, de selecciones B y C? ¿Tiene sentido desarmar equipos de fútbol para no ponerlos?”.