Sorpresiva noticia llegó hoy desde el norte del continente sobre un jugador que hace poco fue convocado a la Selección Colombia. Se trata de ‘Chicho’ Arango que según cuentan ya tendría un nuevo club para este 2023.

El atacante que durante el año anterior fue una de las figuras del fútbol de Estados Unidos con Los Ángeles. Cuando todos pensaban que su siguiente paso sería al fútbol europeo, hoy se conoció que su carrera seguirá en el fútbol de Norteamérica, aunque en otra liga distinta.

El exjugador de Millonarios y Envigado fue el colombiano que más se destacó durante la temporada anterior en la MLS. Este rendimiento no solo le sirvió para ser llamada en reiteradas ocasiones a la ‘tricolor’, sino que también generó el interés de varios clubes del mundo.

Y es que en año y medio que jugó con el equipo de Los Ángeles, el paisa aportó 30 goles y cinco asistencias, un registro que habla muy bien de su nivel actual.

Aunque parecía improbable que el club estadounidense lo dejara ir, al parecer llegó una oferta difícil de rechazar. Según la información que llega desde el norte del continente, Pachuca de México sería el próximo club del artillero cafetero.

El cuadro mexicano que quiere armar una buena plantilla para competir en este 2023, y pagaría alrededor de cinco millones de euros por el futbolista que llegaría en las próximas horas para realizarse los exámenes médicos.

BREAKING: Pachuca are finalizing the signing of Colombia int'l forward Chicho Arango from LAFC.

Arango, 27, had 30g/7a in 51 apps (3.753 mins) with LAFC. He won MLS Cup/Supporters' Shield double in 2023. pic.twitter.com/fjYQHNp5u4

