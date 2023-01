Pablo Carrozza es sin duda uno de los periodistas argentinos más polémicos de Argentina. Se caracteriza por decir las cosas como piensa y en irse en contra de los medios de comunicación tradicionales de su país.

Por medio de su canal de YouTube, y luego de la derrota de Argentina 0-1 frente a Colombia en el Suramericano Sub-20, el periodista menospreció el balompié colombiano. Carlos Antonio Vélez, uno de los comunicadores más seguidos en el territorio colombiano, salió en defensa de los juveniles de su país.

Estas fueron las palabras de Carroza contra la delegación comandada por Héctor Cárdenas: “Decí’ que no teníamos tanto equipo, que perdimos con Paraguay, no perdimos contra Francia, Alemania, Bélgica. No, no. Perdimos con Paraguay y con Colombia, el equipo que hoy nos gana, es un equipo de cuarta división, con respeto al pueblo colombiano, que juegan en el Deportivo Pablo Escobar de Cali, de Barranquilla o de Medellín”.

Como si fuera poco, enfatizó en la bajo nivel que presenta el fútbol profesional del país ‘Tricolor’: Es un equipito, no es que uno está en la Juventus, otro está en el AC Milan, otro juega en el Ajax, otro en el Real Madrid. No, no. Es un equipo ‘medio pelo’, que te gana con la camiseta y metiendo”.

Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas que más arremete contra los equipos y jugadores del rentado local, salió en defensa de su país, y criticó rotundamente las declaraciones de Carrozza, que posteriormente y por medio de sus redes sociales, pidió disculpas.

“Es el típico producto de las redes sociales en las que muchos se “gradúan” de todo… periodistas, políticos, gobernantes y demás. Alucinan y dicen cualquier cosa, les llaman ‘influencers’ y tienen seguidores pocos, ficticios o familiares solidarios. A un bagazo poco caso. Amén!”, dijo el de Win Sports.