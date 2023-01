En las últimas horas, la prensa colombiana ha hablado mucho del posible regreso de ‘Teo’ Gutiérrez a las filas del Junior de Barranquilla.

El comunicador Carlos Antonio Vélez, de Win Sports, aprovechó su espacio radial, ‘Palabras Mayores’, para hablar sobre este tema. Su propiedad al hablar sobre este posible fichaje, y su supuesta conversación con personas del equipo ‘Tiburón’, causó confianza en sus afirmaciones.

En primera instancia, Vélez manifestó cuál era el plan inicial del Junior con Teófilo:

“La idea original en Barranquilla era traer a Gutiérrez. Luego me dijeron que venía él o Quintero, pero este fin de semana me dijeron que se podía traer a los dos juntos. Ayer, la gente de Junior me dijo que evidentemente la idea era tener juntos a los dos”.