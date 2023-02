Carlos Andrés Gómez, jugador revelación del balompié colombiano en el 2022, habló sobre sus pretenciones con su nuevo club, Real Salt Lake de la MLS.

(Lea también: América de Cali se quedó sin una de sus figuras: Brayan Vera se irá a la MLS)

A sus 23 años, Gómez dará un paso más en su carrera deportiva. En los últimos días, se dio a conocer el nuevo elenco de este extremo: Real Salt Lake de la MLS. Aunque fueron muchos los equipos interesados, y con ello un sinfín de ofertas, el colombiano se decantó por la escuadra estadounidense, la cual, ve a su nuevo fichaje como la pieza fundamental en su plantilla.

Carlos Andrés habló para los medios de comunicación de Estados Unidos, y dejó claro cuales son sus sensaciones.

(Vea también: Pachuca se ‘tiró’ a ‘Chicho’ Arango, como Shakira a Piqué, con canción de presentación)

"God willing we become champions." @realsaltlake 's newest record-breaking signing Carlos Andres Gómez spoke to the media for the first time upon arrival to Salt Lake.

🎥: @andyxmunoz I @kslsports I @MLS #RSL #realsaltlake #MLS pic.twitter.com/jKaWTeEHZz

— RSL Show (@rslshow) February 4, 2023