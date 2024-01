Este martes 23 de enero, Chelsea remontó el global ante el Middlesbrough y lo aplastó en el Stamford Bridge por 6-1, para de esta manera acceder a la final de la Copa de Liga.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino se sacudieron en la semifinal y gracias a los goles de Howson (en contra), Enzo Fernández, Axel Disasi, Cole Palmer (x2) y Noni Madueke consiguieron el boleto a uno de los partidos más importantes del año.

(Vea también: Álvaro Montero se quiere ir de Millonarios: César Augusto Londoño contó cuánto piden por él)

Con los 6 goles y la victoria en casa, el conjunto londinense espera por el Liverpool, de Luis Díaz, o su rival de patio, Fulham, cuyo partido se disputará este miércoles en Craven Cottage.

Lee También

El otro finalista de la Carabao Cup saldrá de la serie entre Liverpool y Fulham, que tiene a los ‘reds’ con ventaja en el global gracias al 2-1 en el partido de ida.

El conjunto de Luis Díaz, que seguramente será titular, espera ratificar su buen momento con una victoria que le permita disputar la gran final de la Copa de Liga. El partido se jugará este miércoles a las 3:00 de la tarde.

Next up, the #CarabaoCup semi-final second leg 🔜💪 pic.twitter.com/61E2SQnNmr

— Liverpool FC (@LFC) January 23, 2024