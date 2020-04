En consecuencia, el Grand Slam que se disputa anualmente en Londres, Inglaterra, sobre superficies de césped tendrá su siguiente versión entre el 28 de junio y el 11 de julio de 2021.

Según lo informó el propio torneo en su página web, esta medida pretende velar por la salud de todas las personas que tienen que ver con el certamen y con las disposiciones adoptadas por las autoridades referentes a la organización de eventos masivos.

De esta manera, se extiende el reinado de los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, actuales campeones en la modalidad de dobles.

El campeonato estaba programado para llevarse a cabo inicialmente del 29 de junio al 12 de julio de 2020 y esta es la primera vez que se cancela después de la Segunda Guerra Mundial.

Acá, el anuncio de Wimbledon:

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.

The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt

— Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020