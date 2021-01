green

El segundo pico de la pandemia del coronavirus llevó a los organizadores del evento a no insistir en su realización, tal y como sucedió con el Tour Colombia, que por el mismo motivo tampoco se disputará en el presente año.

“Las máximas autoridades del país y la alcaldía de Pereira han decidido aplazar hasta nueva orden”, apuntó la Federación en su página web, donde explicó que fueron acatadas las recomendaciones del Ministerio del Deporte para evitar posibles contagios de los participantes.

Los Nacionales de Ruta se iban a llevar a cabo en las modalidades de etapa en línea y contrarreloj en trazados que tenían como epicentro la capital risaraldense.

De hecho, ya había programación lista para las categorías sub-23, mayores y damas, en las que varias figuras del pedalismo nacional estaban inscritas.

Esta cancelación se suma a las de otras partes del mundo, donde no se han podido desarrollar pruebas como el Tour Down Under (Australia), la Vuelta a San Juan (Argentina), Vuelta al Algarve (Portugal), entre otras.

En consecuencia, seguirán portando las camisetas de campeones nacionales Sergio Andrés Higuita, en fondo, y Daniel Felipe Martínez, en contrarreloj.

Acá, el anuncio de la Federación: