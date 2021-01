green

Tom Dumolin manifestó mediante sus redes sociales que estará apartado de la competencia “durante un tiempo desconocido” debido a que tenía “gran presión para rendir” y se había olvidado de sí mismo.

El pedalista de 30 años de edad señaló que no sabía a qué apuntarle en su carrera deportiva, algo que no lo dejaba andar como esperaba, por lo que decidió poner pie en tierra para “encontrar respuestas”.

“Necesito tiempo para tener las cosas claras en mi cabeza sobre lo que quiero y cómo lo quiero”, argumentó.

Además, dijo que contó con el apoyo de su escuadra, familia y amigos, pese a que horas antes había sido anunciado junto al esloveno Primoz Roglic como una de las cartas fuertes del Jumbo-Visma para el Tour de Francia 2021.

Domulin tiene como su principal logro la obtención del título en la edición 100 del Giro de Italia, en 2017, cuando le ganó el pulso al colombiano Nairo Quintana, que fue segundo.

Además, el neerlandés fue subcampeón en el Tour de 2018, sexto en la Vuelta a España de 2015 y oro en la contrarreloj del Mundial de Ruta de 2017.

Tom Dumoulin anuncia su retiro indefinido:

El equipo y yo decidimos que me marcharé por un tiempo desconocido de nuestro hermoso deporte.

Durante demasiado tiempo he sentido una gran presión para rendir; pues siempre he querido dar lo mejor para el equipo, patrocinadores, aficionados, etc.

Pero en ese proceso me olvidé un poco de mí mismo. Olvidé lo que realmente quiero dentro de este deporte y con mi futuro. Como no tengo esta respuesta clara para mí, tampoco estoy haciendo lo mejor para las personas que me rodean.

Realmente necesito tiempo para tener las cosas claras en mi cabeza sobre lo que quiero y cómo lo quiero.

Se siente realmente bien dar este paso, en el que me siento muy apoyado por mis amigos, familia y equipo.

Tomar la decisión se sintió como quitar un gran peso de mis hombros.

Voy a pensar y hablar con mucha gente; estoy muy seguro de que encontraré las respuestas en el próximo período.