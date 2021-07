Ya quedó definido el calendario completo de la Liga BetPlay 2021-2, que tendrá varias novedades respecto al semestre pasado. El torneo comenzará este mismo fin de semana (sábado 17 y domingo 18 de julio) y terminará el próximo 22 de diciembre.

El principal cambio para este torneo es que regresan las 20 fechas en la fase de todos contra todos, ya que con el ascenso de Quindío y Huila la primera división del fútbol colombiano vuelve a tener 20 equipos. Así las cosas, en este segundo semestre del año también se jugará la denominada fecha de clásicos, que será la número 14.

La primera fecha tendrá varios partidos interesantes: América vs. Junior y Santa Fe vs. Cali. El Quindío se enfrentará a Jaguares en su regreso a la máxima categoría, mientras que el Huila hará lo propio contra Once Caldas.

Uno de los detalles más llamativos del calendario diseñado por la Dimayor es que en la última fecha, la que definirá los clasificados a las fases finales, se jugará el clásico entre Atlético Nacional y Millonarios, que tendrá lugar en el estadio Atanasio Girardot. Los dos equipos deberán llegar clasificados a esa jornada, si no quieren tener dolores de cabeza.

El Quindío quedó emparejado para la fecha de clásicos con el Pasto, mientras que a Equidad le correspondió hacer dupla con Patriotas.

Otro de los cambios para este semestre es que los ocho clasificados disputarán cuadrangulares, no la series de eliminación directa que se implementaron para el torneo anterior. El equipo que termine de primero cada cuadrangular disputará la gran final, a pocos días de Navidad.

Calendario completo Liga BetPlay 2021-2

A continuación, el ‘fixture’ de las 20 fechas de la liga colombiana:

Dimayor

Dimayor