La Dimayor anunció en las últimas horas cómo quedó diseñado el calendario completo de la Liga BetPlay 2021-2, que iniciará en unas cuantas semanas. La gran novedad para este torneo es que regresan las 20 fechas en la fase de todos contra todos, ya que con el ascenso de Quindío y Huila la primera división vuelve a tener 20 equipos.

En este segundo semestre del año también se jugará la denominada fecha de clásicos, que será la número 14.

Aún no está confirmado en qué fin de semana se iniciará la liga, pero la primera fecha tendrá varios partidos interesantes: América vs. Junior y Santa Fe vs. Cali. El Quindío se enfrentará a Jaguares en su regreso a la máxima categoría, mientras que el Huila hará lo propio contra Once Caldas.

Uno de los detalles más llamativos del calendario es que en la última fecha, la que definirá los clasificados a las fases finales, se jugará el clásico entre Atlético Nacional y Millonarios, que tendrá lugar en el estadio Atanasio Girardot. Los dos equipos deberán llegar clasificados a esa jornada, si no quieren tener dolores de cabeza.

El Quindío quedó emparejado para la fecha de clásicos con el Pasto, mientras que a Equidad le correspondió hacer dupla con Patriotas.

En este semestre, los ocho clasificados disputarán llaves de eliminación directa hasta la gran final (cuartos de final y semifinales), como sucedió en el primero, en el que se coronó campeón el Deportes Tolima.

Calendario completo Liga BetPlay 2021-2

A continuación, el ‘fixture’ de las 20 fechas de la liga colombiana:

