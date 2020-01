Este jueves iniciará otra temporada del fútbol colombiano con la Liga BetPlay y cabe recordar que esta tendrá un nuevo formato por la premura de tiempo de cara al certamen continental que organizarán Colombia y Argentina.

En el campeonato que viene se jugarán 20 fechas en la fase todos contra todos y los cuatro primeros equipos en la tabla de posiciones disputarán dos semifinales, en las que el ganador de cada serie avanzará a la gran final. El equipo que termine el primer lugar esa fase de todos contra todos se verá las caras con el clasificado en la cuarta posición, mientras que la otra llave la protagonizarán los conjuntos que finalicen en el segundo y tercer lugar.

La denominada fecha de clásicos será la séptima y quedó conformada con los siguientes partidos: Millonarios vs. Santa Fe, Nacional vs. Medellín, América vs. Cali, Once Caldas vs. Pereira, Bucaramanga vs. Cúcuta, Junior vs. Jaguares, Patriotas vs. Chicó, Tolima vs. Alianza, Equidad vs. Pasto y Rionegro vs. Envigado.

En la primera fecha se destaca el regreso de Pereira a la máxima categoría, enfrentando a Nacional, y el partido Once Caldas vs. Santa Fe. Por su parte, el reciente campeón, América de Cali, debutará en su estadio ante Alianza, aunque lo hará sin público en las tribunas por la sanción que la Dimayor le impuso al equipo rojo por la pólvora que ingresaron sus hinchas al estadio Pascual Guerrero en la final contra el Junior.

Este es el calendario completo de las 20 fechas de la Liga BetPlay: