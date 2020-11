green

Antonio Valencia, recordado en el mundo futbolístico por su etapa triunfal en el Manchester United y quien jugó dos Mundiales con Ecuador, vio desde su casa la humillante goleada por 6 a 1 de su país a la Selección Colombia.

Después de que James Rodríguez marcara de penalti el único gol del combinado nacional, un amigo de Valencia lo grabó con su celular y le preguntó por la opinión que tenía en torno al penalti que cobró el árbitro a favor de Colombia. En su respuesta, el popular ‘Toño’ se burló de lo que estaba sucediendo en el campo de juego.

“Fue penalti. Pero así les piten cinco penaltis, nosotros les metemos quince, quince les vamos a meter”, expresó entre carcajadas el futbolista ecuatoriano, que ahora no tiene equipo y no ha confirmado si se retirará o no del fútbol.

Después de consumada la goleada por 6 a 1, Valencia reapareció en su cuenta de Instagram para dar un comentario final sobre el partido. En este, volvió a bromear y concluyó: “Faltaron nueve goles”. Después de eso, el lateral aclaró que eso era el fútbol y había que disfrutarlo en paz.

El triunfo de este martes le permitió a Ecuador cerrar el año en el tercer puesto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias sudamericanas, mientras que Colombia se encuentra en la séptima casilla y bastante amargada luego de una semana vergonzosa en toda la historia del balompié nacional.

Burla de Antonio Valencia contra la Selección Colombia

A continuación, en video, los comentarios que hizo el ecuatoriano sobre el partido:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AV25 (@antoniovalencia2525)