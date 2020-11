Después de haber denunciado al directivo el pasado fin de semana, la empresaria confirmó que el conjunto ‘ajedrezado’ todavía no le ha pagado los más de 20 millones de pesos que le deben por la indumentaria deportiva, informó 7N Noticias.

Aunque no se presentó a la reunión, Rojas manifestó que Hoyos se comunicó con ella vía telefónica para indicarle que se iba a reunir con los contadores del equipo boyacense, agregó en el medio local.

La mujer, de igual manera, reiteró que los directivos del club tuvieron todo el fin de semana para adelantar los respectivos procedimientos y realizar el pago de la deuda, como se había pactado previamente.

“Esperemos que esto no sea otra excusa para que continúen dilatando los pagos. Solo espero que no me sigan faltando al respeto como hasta ahora, ya que no es la primera vez que me incumplen”, afirmó.