América de Cali está teniendo una buena temporada hasta el momento, actualmente se encuentra en la segunda posición del campeonato colombiano, clasificándose parcialmente a los 8 y convirtiéndose en uno de los favoritos a llevarse el título.

El club caleño ha demostrado un juego diferente a los demás con el que ha logrado ganar la mayoría de los partidos disputados hasta el momento, haciendo felices a los hinchas americanos, después de tener un 2022 muy decepcionante.

El conjunto de Alexandre Guimarães ha logrado este nivel de juego por mantener una base en la que se quedaron los jugadores más sobresalientes de América en el 2022 y trayendo jugadores que hasta el momento han logrado marcar la diferencia en el fútbol colombiano.

El jugador más sobresaliente que llegó al América es Carlos Darwin Quintero, jugador que se está convirtiendo en la figura del conjunto ‘escarlata’, sin embargo, los fichajes de Facundo Suárez, Andrés Sarmiento, Cristian Barrios, Franco Leys y Brayan Córdoba, no se han quedado atrás y han tenido buenas presentaciones en los diferentes encuentros que ha disputado América.

Los buenos resultados han hecho que los jugadores se ganaran el cariño de los hinchas ‘escarlatas’, esto lo ha sentido el central Brayan Córdoba, jugador que llegó después de su paso por Atlético Nacional y Once Caldas de Manizales.

El paso de Córdoba por estos dos equipos no fue bueno, sin embargo, Guimarães lo conocía desde antes y veía que el jugador tenía potencial para ser un jugador importante en la plantilla de América, por ende, decidió traerlo al conjunto escarlata para esta temporada.

Córdoba, en una entrevista con el ‘Super Combo del Deporte’, habló del cariño que sentía por parte de los hinchas de América, situación que no vivió cuando jugó en Atlético Nacional, diciendo:

“Por el momento me ha respaldado más la hinchada de América de Cali, pero no he pasado por un momento difícil. Hasta el momento me he sentido bien con la hinchada que me ha acogido muy bien“.

Sin embargo, entendía el disgusto que pudo tener la hinchada de Nacional expresando: “Es difícil, creo que fue justo porque no estaba en buen nivel en Nacional. No jugaba seguido y ellos estaban en todo su derecho y tenían hasta la razón quizá. En los 3 equipos que he estado se va a sentir la presión, pero eso depende de los momentos. Si uno está en buen nivel no se va a notar tanto”.

América de Cali está pasando por un buen momento y todo parece indicar que va a ser uno de los 8 clasificados a disputar la etapa final de la Liga BetPlay, sin embargo, esto es fútbol y todo puede cambiar en cualquier momento.

