Este sábado 3 de junio, la Selección Brasil, favorita del certamen, le dijo adiós al Mundial Sub-20 luego de caer en el estadio San Juan del Bicentenario ante Israel por 3-2.

Los dirigidos por Ramón Menezes se adelantaron en el marcador al minuto 56 con el gol de Marcos Leonardo, pero la ventaja les duró poco ya que, al 60′, Khalaili pudo el 1-1 parcial.

Dicho resultado se mantuvo hasta el minuto 90, por lo que el juego de cuartos de final tuvo alargue, es decir, se disputó hasta los 120 minutos.

Así pues, la ‘canarinha’ salió al tiempo extra con todo arsenal y volvió a adelantarse en el marcador en el 91′, gracias al tanto de Matheus Nascimento, fruto de una gran jugada colectiva.

No obstante, como si fuera un retrato del tiempo reglamentario, Israel le aguó la fiesta al campeón sudamericano en poco tiempo, pues Shibili, al minuto 93, recibió un centro de costado derecho y empujó el balón al fondo de la red para el 2-2.

Con el empate en el marcador, finalmente, Israel dio el sorpresivo golpe en el minuto 105+3, luego de un golazo de Turgeman, quien en el área dejó en el camino a dos defensores brasileños para sacar un zurdazo potente y darle la clasificación a su equipo.

After 120 minutes, we have our first semi-finalist! 👏#U20WC

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 3, 2023