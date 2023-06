Detrás de la buena campaña que tiene a la Selección Colombia entre las ocho mejores del Mundial Sub-20 en Argentina hay cuatro jugadores que, aunque son “foráneos”, demuestran en cada uno de los partidos que sienten los colores de la bandera ‘Tricolor’ como propios.

(Lea también: Técnico de Italia Sub-20 avisó a Colombia: “Hemos derrotado a Brasil e Inglaterra”)

Tomás Ángel, Fernando Álvarez, Devan Tanton y Alexei Rojas son la cuota “extranjera” en el conjunto nacional.

Rojas es el arquero suplente de Luis Marquines. Nació en Basildón, Inglaterra, en 2005, pero tiene una multiculturalidad que lo hace único.

Su madre, Yulia Fedorushchenko, nació en Chelyabinsk, Rusia, una ciudad en el sur de los montes Urales, la frontera geográfica entre Europa y Asia. Y Fernando Rojas, el papá, es procedente de Bogotá y creció en los llanos orientales de Colombia, en Villavicencio.

Alexei demostró desde niño los reflejos felinos que lo llevaron a tomar la decisión de ser arquero profesional.

Ese talento innato bajo los tres palos lo condujo a las divisiones menores del Arsenal de Inglaterra desde los 13 años. Más adelante jugó en las categorías sub-16 y sub-18, pero en el camino tenía una decisión difícil de tomar.

Por herencia de sus padres cuenta con tres nacionalidades: rusa, inglesa y colombiana. Esta particularidad despertó el interés de estos países para integrarlo a los procesos formativos de sus selecciones.

Debido a esto fue acercado al combinado inglés Sub-15 en el que tuvo oportunidad de actuar en varios microciclos. Sin embargo, la decisión de vestir los colores de la ‘Tricolor’ siempre fue su mayor anhelo.

“Voy a jugar con Colombia, eso está decidido hace tiempo. Desde niño lo decidí y siempre tuve ese objetivo de representar a la Selección de mayores para ganar un Mundial”, señaló Alexei Rojas en entrevista para Espn, previo al Mundial.

Sobre su identificación cultural con el combinado patrio agregó: “Amo a esta nación, me siento colombiano. No me identifico con la cultura inglesa o rusa, quiero representar a mi país como lo vengo haciendo”.

A este joven inglés-colomboruso, pese a no tener minutos en el actual campeonato juvenil, se le ve siempre alegre de estar presente en la plantilla de los dirigidos por Héctor Cárdenas. Incluso, en varias ocasiones ha enviado palabras de apoyo a su compañero Marquines, en especial, cuando fue criticado en el Sudamericano Sub-20, en el que quedaron terceros.

“Es fundamental apoyarnos desde el banco y luego del partido también. Equivocarse le puede pasar a cualquiera y hay que ser fuerte. Él está haciendo un gran trabajo”, manifestó a la prensa.

(Vea también: “Lo quiero un montón”: Tomás Ángel reveló importante consejo que le dio Thierry Henry)

Podría estar en 2025

Este guardameta, de tan solo 17 años, tendrá la oportunidad de volver a integrar una Selección Sub-20 en 2025 gracias a su corta edad y a la buena formación que ha adquirido en el Viejo Continente.

Un caso similar al de Alexei es el de Steven Alzate, quien es oriundo de Camden, Londres, pero cuenta con su doble nacionalidad gracias a que sus padres son colombianos. El futbolista de 24 años, que ahora juega en el Standard de Lieja de la liga belga, es recurrente en los llamados a la Selección Colombia de mayores.

Definidos los cuartos de final

De otro lado, este jueves quedaron definidas las llaves de cuartos de final del certamen mundial. Corea del Sur venció a Ecuador 3-2 y el domingo a las 12:30 (hora colombiana) enfrenta a Nigeria.

Uruguay derrotó a Gambia 1-0 y se medirá a EE. UU. ese mismo día a las 4:00 p.m. Este sábado, Israel será rival de Brasil a las 12:30 y Colombia hará lo propio ante Italia a las 4:00 p.m. también en horario colombiano.