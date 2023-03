Desde que tomó las riendas del club, Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez le ha apostado a los trabajos a doble jornada como uno de sus pilares para que el Junior de Barranquilla mejore su desempeño en el terreno de juego en cada partido a disputar en la Liga Betplay.

Con esta medida el estratega paisa busca engranar las piezas para que el equipo ruede como él quiere y salga del fondo del abismo donde se encuentra en este momentos ocupando el último puesto de la tabla de posiciones.

No obstante, el cambio en la rutina de entrenamientos por su filosofía de juego, al parecer, no ha sido de fácil adaptación para los futbolistas del plantel y, por momentos, las cosas en el campo de entreno a veces no han salido como se quieren.

Video de la rabieta de ‘Bolillo’ Gómez

La cuenta de TikTok @micorazonesrojiblanco compartió imágenes del momento cuando Hernán Darío Gómez se llena de ira en una acción de juego en un entrenamiento matutino en la capital de Atlántico.

Aunque no se alcanza a escuchar la voz del adiestrador paisa por el fuerte ruido del viento, su gesto dice más que mil palabras: se lleva el silbato a la boca y pita con mucha intensidad, al parecer, por un mal movimiento de los jugadores de campo, indicación que habría dado previamente.

Acá, las imágenes de la rabieta del técnico del Junior de Barranquilla:

En la publicación los usuarios de la cuenta bromearon con ese momento de rabia del estratega de 67 años con los jugadores del club:

“El profe al ver que no saben hacer un control dirigido”, “el ‘Bolillo’ Gómez le sacarán canas ese equipo”, “transportan mucho, dos toques cuando mucho”, fueron algunos de los comentarios.

Por otra parte y de acuerdo al calendario del torneo, el cuadro ‘Tiburón’ enfrentará en la próxima fecha, miércoles 23 de marzo, al América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero.