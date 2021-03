Edwin Cardona fue la figura del conjunto ‘xeneize’ en el triunfo 1-7 de visitante sobre Vélez Sarsfield en la cuarta fecha del torneo argentino, donde abrió el marcador con un tiro libre e hizo 2 asistencias, ambas para el también ‘cafetero’ Sebastián Villa.

Esta actuación hizo que los gritos de gol de Pavoni se convirtieran en una lluvia de elogios para el paisa, que tenía algunos contradictores entre la prensa del sur del continente.

“No me rompan más las pelotas con Cardona, vayan a estudiar fútbol; no saben un carajo aquellos que critican a Cardona, no saben nada; todos los goles de Boca vienen por Cardona”, expresó inicialmente.