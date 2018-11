El pasado martes, Boca Juniors le pidió al Tribunal Disciplinario de la Conmebol que descalificara del torneo a River Plate por los ataques que recibió su bus cuando se dirigía al estadio Monumental para disputar el trofeo del torneo continental. Sin embargo, es casi un hecho que el tribunal no complacerá las pretensiones de Boca.

Es por eso que el presidente de ese club, Daniel Angelici, se reunió en la mañana de este jueves con todo el plantel para tomar una decisión clara: “si Boca tiene que jugar con River, va a jugar”, reseñó el diario Olé.

Lo anterior no quiere decir que Boca dejará de asistir a todas las instancias legales para que le den el título en el escritorio, algo que asoma casi imposible. Después de que se conozca el fallo del Tribunal Disciplinario de la Conmebol, Boca seguramente acudirá al Tribunal de Apelaciones en las próximas horas.

Sin embargo, sí es evidente el cambio de postura del equipo ‘xeneize’ y las fuertes sanciones que recibiría si no se presentaba a la final fueron fundamentales en ese giro. El pasado fin de semana, periodistas argentinos como Martín Liberman aseguraron que si Boca no conseguía el título en el escritorio, contemplaba seriamente no presentarse al partido de vuelta.

Así las cosas, solo resta esperar los fallos de todas los organismos disciplinarios a los que acuda Boca y la confirmación por parte de la Conmebol de la sede en la que se disputará el partido de vuelta de la final de la Libertadores. Medios españoles dan por hecho que dicho encuentro se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu el domingo 9 de diciembre.