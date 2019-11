View this post on Instagram

Los Del Sur como Barra Popular, siempre hemos sido participes de todas las justas movilizaciones que desarrollen los distintos actores sociales de nuestro país, y no podría ser de otra manera, pues nuestros orígenes y nuestra esencia está compuesta por hijos de obreros, campesinos, desplazados, víctimas y gentes del común que todos los días deben levantarse a buscar el pan para sus familias, trabajar para conseguir con que pagar la matrícula de la universidad de hijos o hermanos, además de quienes trabajan día a día para pagar deudas infinitas con bancos y entidades financieras. El pueblo en nuestros 22 años de existencia se ha manifestado de múltiples maneras y por diversas causas. La salud y la educación siempre han estado como una necesidad permanente de nuestra sociedad y como Barra hemos marchado con estudiantes levantado trapos en nuestras tribunas para exigir una salud digna para todos los colombianos. Hemos solidarizado con las mingas indígenas, protestado contra la visita de George Bush y luchado contra la reforma regresiva a la ley 30 (educación superior) que propuso Juan Manuel Santos. En estos momentos nos duele y afecta la situación de los indígenas y habitantes de las comunidades rurales del hermano departamento del Cauca. Nos duele la doctrina militar que no solo oculta la realidad de muchas acciones, sino que demuestra que niños de las zonas mas lejanas y olvidadas por el Estado, terminan siendo doblemente víctimas, pues actores mafiosos aprovechan para reclutarlos abusando de la ausencia estatal y la falta de oportunidades, y posteriormente son asesinados en bombardeos inclementes que nos escondieron a todos premeditadamente. En este marco se convoca desde diferentes sectores sociales a parar y a marchar este 21 de noviembre. Parar un día nuestras actividades diarias para reflexionar como sociedad y marchar para decirle al gobierno nacional que estamos inconformes con el presente y el futuro que nos están imponiendo, pues queremos un país donde podamos aspirar a una jubilación decente, hoy hay sectores del establecimiento que se atreven a proponer que se aumente aun mas la edad para lograr pensionarnos, pero no bastando esto pretenden hace