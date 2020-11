En medio de una charla con Vicente del Bosque, publicada este domingo por el diario El País, el estratega habló de su relación con Lionel Messi y admitió que es un futbolista difícil de manejar.

Aunque recalcó que es el mejor futbolista de todos los tiempos, Setién puntualizó en la charla que hay muchas personas que piensan que el argentino está por encima de los entrenadores y del Barcelona.

El técnico español, igualmente, lamentó no haber “tomado otras decisiones” en determinados momentos y afirmó que se arrepiente de no haber podido actuar como él mismo quisiera durante su corto paso por el conjunto ‘azulgrana’.

“No he sido yo mismo. No he podido, o no he sabido, la realidad es esa. Cuando firmas por un club de una dimensión como el ‘Barça’ ya sabes que las cosas no van a ser fáciles, a pesar de tener los mejores jugadores del mundo. La realidad es que yo no he podido ser yo, ni he hecho lo que tenía que hacer”, precisó.