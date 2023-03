Después de casi tres meses por fuera debido a una lesión en los meniscos de su tobillo derecho, por fin Sebastián Gómez se pudo reintegrar a los entrenamientos grupales con Atlético Nacional.

Esta ha sido una de las mejores noticias para los hinchas quienes a través de las redes sociales mostraron su alegría. Y es que el regreso del Capitán verdolaga es el mejor refuerzo que pueda tener Paulo Autuori para este 2023. Recordemos que durante el año anterior fue el jugador con mejor rendimiento de la plantilla y una pieza importante en la zona de contención.

Esto no es un secreto para nadie y es la razón de que su regreso genera cierta tranquilidad y expectativa en el cuerpo técnico, los aficionados y hasta en el mismo Sebastián.

El día de hoy, el volante habló con los medios de comunicación en la sede de entrenamiento del verde paisa y contó como vivió los partidos que no pudo jugar. Además aseguró que le encantaría estar toda su carrera en el club.

Posteriormente habló de la fecha de su regreso a competencia asegurando que no quiere apresurarse para poder volver sin nuevas complicaciones.

“No le atrevería a decir una fecha, yo vivo el día a día, lo importante es estar bien y estar al 100% para así poder rendir. Porque a mí no me vale dejarme llevar por la emoción y que después pasen cosas que uno no quiere. Es más importante la razón”, afirmó.