Atlético Nacional no vive momentos sencillos en la actualidad, dado que las directivas han adoptado un proyecto deportivo en el que confían más en los jóvenes de las fuerzas básicas que en los experimentados y por eso muchos partidos se complican solamente por falta de experiencia.

De hecho, algo que critica la hinchada es el tema de los clásicos, puesto que ahora se le dificulta mucho ganar los partidos importantes y por eso es que cae contra equipos como América, Medellín y Millonarios constantemente, como el 4-1 de la segunda fecha de la Liga BetPlay contra el conjunto vallecaucano.

Ante esto, las críticas se han hecho presentes, pero no tanto a los jugadores ni al cuerpo técnico, sino más específicamente a las directivas del club, quienes no tienen un rumbo fijo y por eso es que la cosa no pinta bien de cara a los próximos meses.

Macnelly Torres, furioso con Atlético Nacional

Uno de los críticos de este proyecto deportivo que está asumiendo Nacional es el exjugador Macnelly Torres, campeón de la Copa Libertadores de 2016, quien en el ‘Vbar’ de Caracol Radio dijo que no hay nada serio y que así se cambie de entrenador, la situación seguirá siendo la misma.

“En qué cambia que saquen al técnico y traigan otro con más experiencia si de igual forma el mal manejo viene desde la parte directiva. Hoy hay que reconocer que Nacional no hizo grandes contrataciones y sigue aspirando a lo mismo. Es un equipo sin rumbo y que no se sabe realmente a qué le va a apostar”, aseguró el exjugador.

Y agregó: “Sacar un entrenador para traer a otro, sabiendo que el equipo va a seguir siendo el mismo, con la misma nómina, no me parece que sea algo que realmente le pueda dar la vuelta a un club tan grande como Nacional”.

Además, explicó que el club no está listo ni siquiera para competir contra los grandes equipos del país, así que en cuanto a Copa Libertadores, por ejemplo, “va a ser peor”, concluyó el exjugador.

🧙‍♂️¡HABLÓ EL MAGO! 🗣️"#Nacional no está para pelearle a los equipos grandes": @Macne10 sobre la situación del equipo 'Verdolaga' 🗣️"Carece de muchas cosas"

Cuándo vuelve a jugar Nacional

Por lo pronto, lo más importante es que el equipo se levante de ese complicado momento que vivió el fin de semana en el Pascual Guerrero de Cali para retomar el camino y así poder volver a la senda de la victoria frente a Once Caldas este jueves primero de febrero a partir de las 6:10 de la tarde.

