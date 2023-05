Atlético Nacional visitará este jueves 11 de mayo a Independiente Santa Fe, en el duelo aplazado por la fecha 13 del rentado local; ya clasificado, ¿el verde jugará con la suplencia?

Las cosas van mejorando en el entorno ‘Verdolaga’. Ya están clasificados a la siguiente ronda del balompié colombiano y de paso, pelean la parte alta del Grupo H de la Copa Libertadores, en donde la Conmebol le notificó al verde que fue multado. Ahora, se deben enfrentar a Independiente Santa Fe, en condición de visita, y muchos de los seguidores del conjuntos paisa, piensan que su club saldrá a jugar con la nómina suplente; Autuori respondió.

Sobre la nómina alterna frente al rival acérrimo de Millonarios, Autuori mencionó: “Vamos a sacar provecho en estos partidos contra Santa Fe y Alianza. Contra Tolima ya vamos a ingresar con jugadores que no van a estar involucrados en estos dos partidos porque necesito desarrollar una clase de entrenamientos que no les permite jugar. Será el único momento donde vamos a tener una clase de entrenamiento que necesitamos para cuadrangulares y Libertadores”.

“No me gusta hablar de un once ideal porque me parece algo definitivo. Yo creo que para mí no es bueno. El fútbol actual exige tener jugadores listos para jugar. Con América fuimos con un equipo distinto y salvaguardaron conceptos. Mi atención con todos es la misma porque tengo un compromiso con ellos y ahí hay un mensaje claro que no tiene que ver con fútbol. Yo no quiero que el jugador sea de mi utilidad como entrenador; yo quiero que mi paso signifique mucho más”, explicó el timonel brasileño sobre su supuesto once ideal.

Por último y no menos importante, habló sobre Santa Fe: “Es un clásico, partido importante. No está desarrollando el fútbol que le gustaría hacer y esto genera una motivación enorme. Nosotros vamos con un equipo competitivo y que va intentar jugar más que el rival para sacar la victoria”.