El atleta bogotano contó que había dejado la moto estacionada frente a su apartamento del barrio La Estrada de la capital, tardó 15 minutos y al bajar ya no estaba.

Montaña contó que apenas había vuelto hace pocos días de su participación en Tokio2020, y rogó por ayuda para encontrarla, diciendo que tenía indicios de que los ladrones se movilizaban en un Chevrolet Spark rojo.

después ya no estaban y me informa otro motociclista que posiblemente los ladrones estaban en un Spark Rojo, les pido me ayuden todo a hacer viral la noticia para que me ayuden a encontrarla ya que es triste que después de unos días de regresar de los Olímpicos a estar con mi

— Jose Leo Montaña 🎩 (@Joselito92Jose) August 14, 2021