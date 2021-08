De acuerdo con el atleta bolivarense, el directivo le pidió que se fuera de la Villa Olímpica y devolviera la plata de los viáticos debido a que al final no pudo competir en los Juegos Olímpicos, producto de una lesión en una de sus rodillas.

“Estoy muy triste por todo lo que pasó porque Ramiro Varela me pidió de manera no adecuada que le devolviera los viáticos y el uniforme que nos dieron. Es una humillación brutal. Merezco respeto”, precisó.

Anthony Zambrano, uno de los capitanes del equipo de atletismo junto a Caterine Ibargüen, manifestó este lunes en rueda de prensa que le tema no se manejó de la manera adecuada y que Baloyes merece respeto, como todos los deportistas.

Lee También

Pese a que no habló mal del presidente de la federación, el medallista olímpico confesó que los directivos sí les pidieron los uniformes para dárselos a los atletas que van competir en el Mundial de Kenia, algo con lo que nunca estuvo de acuerdo.

“Es muy duro lo que pasó. Hay puntos que yo no apoyo. Lo único que digo es que Bernardo merece respeto porque él también le ha dado alegrías a Colombia. Yo fui el que le dije que no entregara los uniformes. Ese es un tema que se tiene que solucionar para que no nos afecte a todos”, señaló.