Después de recibir su presea plateada, conseguida después de lograr el segundo lugar en los 400 metros planos de los Juegos Olímpicos, el atleta se quedó en el estadio donde compitió atendiendo a los medios.

Cuando Anthony Zambrano estaba hablando en Blu Radio de lo que significa su logro, dedicado a su mamá, llegó una persona de la logística de Tokio 2020 a pedirle que se retirara del escenario deportivo, hecho que quedó grabado en audio.

“Anthony, please, it’s time to go, it’s time to go. Anthony, please [Anthony, es hora de que te vayas, por favor]”, se escuchó.

El atleta, al que un empresario se comprometió a ayudar con 50 millones de pesos, entonces le explicó a la radio lo que estaba pasando, aunque en palabras particulares:

“Es que todavía estoy en la cosa de premiación y me están levantando”, dijo el colombiano, que le sacó una carcajada a los periodistas con su declaración.

El corredor, expareja de la pesista Leidy Solís, se demoró en hacer caso, mientras explicaba que en Japón eran muy estrictos con toda la organización, por lo que lo volvieron a reprender

“Anthony, it’s time to go, now [es hora de irte, ya]“, se volvió a escuchar, por lo que el medallista tuvo que salir.

De acuerdo con ‘Tito’ Puccetti, reportero de Blu Radio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en ese momento se estaba llevando a cabo otra competencia, por lo que necesitaban la pista.

En este audio quedó grabado el regaño a Zambrano: