El deportista aseguró que el dirigente sí le pidió que se fuera de la Villa Olímpica y devolviera todo el dinero de sus viáticos porque al final no compitió en las justas de Tokio 2020, puesto que sufrió una tendinopatía rotuliana en una de sus rodillas.

De acuerdo con el relato de Baloyes, el episodio fue tan incómodo que Caterine Ibargüen y Anthony Zambrano, capitanes del equipo de atletismo colombiano, estaban bastante molestos con Varela.

“Estoy muy triste por todo lo que pasó porque Ramiro Varela me pidió de manera no adecuada que le devolviera los viáticos y el uniforme que nos dieron. Es una humillación brutal. Un atleta olímpico no se prepara para que lo traten así. Caterine estaba brava con él. Merezco respeto”, precisó en Semana