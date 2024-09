Si bien las mejores ligas del mundo volvieron a la acción, el mercado de fichajes sigue más vivo que nunca y este viernes 30 de agosto el Aston Villa sorprendió al oficializar la firma con un futbolista colombiano.

Se trata de Yeimar Mosquera, joven jugador que arriba procedente de Orsomarso. Aston Villa lo venía siguiendo desde hace un tiempo y decidió contratarlo. Sin embargo, todavía no se vestirá de ‘villano’ e irá a otro equipo. “Aston Villa se complace en anunciar el fichaje de Yeimar Mosquera procedente del Orsomarso, quien se unirá inmediatamente al Real Unión en calidad de cedido”, se lee en la publicación del conjunto inglés.

Aston Villa is pleased to announce the signing of Yeimar Mosquera from Orsomarso and he will immediately join Real Union on loan.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 30, 2024