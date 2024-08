El colombiano Jhon Durán, con un gol a diez minutos del final, deshizo el empate entre el West Ham y el Aston Villa en el estadio de Londres (1-2), en el duelo de banquillos entre técnicos españoles que dio la primera alegría de la temporada a Unai Emery y el primer disgusto a Julen Lopetegui.

Sumó sus primeros puntos del curso el Aston Villa que insistió por la victoria y que tuvo más acierto. Siempre fue por delante el conjunto de Birmingham que a los cuatro minutos tomó ventaja. La conexión belga no desperdició la ocasión y en un córner que botó Yuri Tielemans marcó, de cabeza, su compatriota Amadou Onana.

Tuvo que despertar el conjunto de Lopetegui que entró peor al choque pero que se topó con la igualada gracias a un penalti que cometió Matty Cash sobre el checo Tomas Soucek. La revisión del VAR confirmó la decisión del árbitro y el brasileño Lucas Paquetá no falló desde los once metros.

Con el duelo igualado mostró más ambición el Aston Villa y tuvo premio. Emery dio entrada a Durán a la hora de juego, en sustitución de Ollie Watkins. Y le salió perfecta la maniobra. En una acción coral de ataque un centro de Jacob Ramsey al área lo recogió el colombiano que, de primeras, batió otra vez al francés Alphonso Areola y dio los tres puntos al Aston Villa.

Su gol es polémico porque hace unas semanas, en el mercado de fichajes, el delantero se ganó los insultos de los aficionados del Aston Villa cuando hizo los martillos que representan al West Ham, club que estaba buscando su contratación. Esto fue lo que pasó en una transmisión que hizo en sus redes sociales:

We now know that this meant Jhon Duran isn’t good at speaking English, he was saying he was going to score against West Ham. It all makes sense now pic.twitter.com/vZ3i8BgEwz

— Ty Bracey (@TyBracey) August 17, 2024