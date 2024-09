La relación entre Arturo Reyes y Junior ya es historia, teniendo en cuenta que César Farías es ahora quien está al frente del banquillo en busca de un cierre de temporada con protagonismo.

Sin embargo, la salida del estratega samario sigue dando de qué hablar, pues aún hay temas por resolver con la dirigencia y quedan dudas sobre la relación con el plantel ante rumores de camerino roto.

Justamente, Reyes habló con Caracol Radio sobre dicha situación y aseguró que no tuvo líos con los jugadores y que, por lo contrario, el trabajo era muy bueno.

“Con el grupo de jugadores las cosas estaban bien, es un equipo trabajador, serio, y en el que uno puede confiar, apenas termina el partido con Santa Fe, estábamos en buena posición y todo estaba por desarrollarse, pero bueno, así son las decisiones y hay que aceptarlas”, precisó.

No obstante, Reyes no dudó en lanzar un dardo sobre su salida del equipo ‘Tiburón’, pues aseguró que el “barco no se estaba hundiendo”, como muchos lo afirmaron.

“El barco no se estaba hundiendo, yo he sentido el apoyo de la gente, precisamente unos días antes de ese partido sentimos el apoyo de algunas barras y no sé qué pudo haber pasado antes del duelo con Santa Fe… El ambiente de un equipo que quería clasificar en Libertadores luego de casi 13 años y quedamos primeros siendo invictos. El gol nos costó en octavos y el fútbol es de goles, por eso Colo-Colo está disfrutando la Libertadores con River”, añadió.

La mirada de Arturo Reyes al fútbol colombiano

Finalmente, Arturo Reyes indicó que el FPC es una liga complicada por los viajes que hay que hacer, el estado de las canchas y otros factores. Recalcó que hay que darle valor a los procesos.

“El fútbol colombiano es complejo, precisamente con los factores que inciden como los viajes y jugar a diferentes alturas. Hay cosas que nadie toca como la diferencia que hay de las gramas y todo eso tiene mucho que ver en encontrar rendimientos tan irregulares y nosotros aplaudimos esto último que ha pasado, siempre que hay un torneo internacional como el Sub-20 los estadios se ven hermosos y es algo a tener en cuenta para que sigamos adelante”, dijo.

Y concluyó: “Todos los procesos necesitan tiempo y los directivos deben estar cerca de su entrenador, es una parte fundamental para el proyecto, teniendo una buena comunicación para saber que es lo que se está haciendo, en Colombia y en muchas partes del mundo los resultados priman”.

