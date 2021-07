Valentina Acosta Giraldo, de 21 años, perdió en la noche de este martes (mañana del miércoles en Japón) ante la británica Sarah Bettles, quien era la favorita del duelo y quien tuvo que esforzarse al máximo para vencer a la risaraldense.

La atleta colombiana ha conquistado el corazón de los colombianos gracias a su excelencia en su deporte, su belleza física y su espontánea personalidad. Prueba de ello, es que en tan solo unos días ha ganado cientos de miles de seguidores en su cuenta de Instagram, llegando hasta el momento a 1,3 millones.

En la mañana de este miércoles 28 de julio, Valentina publicó un largo y profundo mensaje en dicha red social, primero para agradecer el gran apoyo que recibió durante su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (2021) y segundo para pedir a las personas que apoyen a los deportistas ganen o no.

“Gracias a todos por el apoyo y las buenas energías. Incluso si gano o pierdo, todos ustedes están allí enviando los mejores deseos y lindas palabras”, escribió la joven risaraldense y luego reconoció que como todos, ella esperaba más en su actuación en tiro con arco, sin embargo explicó que le costó mucho el viento y que tampoco estaba en su mejor forma.

A pesar de todo, dijo que lo entregó todo y que lanzó cada flecha con su corazón. “Estar ahí no es fácil, eso significa mucho esfuerzo y mucho trabajo. Estar en los Olímpicos no es algo que regalen en una piñata, es un regalo de vida, que es la recompensa de todo el sacrificio que haces. Es fácil hablar cuando no eres la persona que está allí, es fácil verlo desde afuera. Pero incluso así, hay personas que se atreven a enviar odio a una persona que está dando todo para ser la mejor representación”, agregó.