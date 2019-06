Al joven lo atacaron cuando departía con unos amigos en la isla: en entrevista con Noticias Caracol, Macea aseguró que todo ocurrió de repente:

“Yo estaba descuidado hablando por teléfono cuando sentí la botella, me la reventó y me dañó el dedo. Yo salí a preguntar por qué había hecho eso, y él sacó un cuchillo y me tiró”.