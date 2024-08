Por: El Colombiano

Ángel Barajas, el joven atleta cucuteño de 17 años, le regaló la primera medalla olímpica a Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024, y también, materializó su sueño, al proclamarse como la leyenda en dar la primera presea al país en gimnasia artística.

El sueño de Ángel lo visualizó desde pequeño, con el ejemplo del personaje de ficción Sportacus del mundo de LazyTown, quien caía del cielo ejecutando varias piruetas similares a las que hoy logró que este deportista se convirtiera en campeón olímpico.

El esfuerzo de la familia de Ángel se vio recompensado con este triunfo, a pesar de que no fue fácil el proceso para llegar hasta ahí. Su hermano, Jeisson Barajas, confesó que logró pagar su boleto a París con dos trabajos y vendió su moto para pagar los pasajes y el hotel.

Mientras que su madre logró viajar con él con apoyo de la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander y Comfaoriente.

En entrevista con el medio W Radio, Jeisson Barajas confesó que fue con ayuda de la Alcaldía de Cúcuta y al gobernador William Villamizar, que Barajas pudo llevar a su madre Angélica hasta París para verlo proclamarse como medallista olímpico.

“Él quería que su madre lo acompañara, era su sueño. Logramos reunir los recursos gracias al alcalde Jorge Acevedo que nos ayudó y al gobernador William Villamizar. Ahí pudimos reunir entre todos para que mi mamá estuviera acompañándolo a él y cumpliendo el sueño que tanto quería, que mi mamá lo acompañara a los Olímpicos”, dijo a la W. Además, recalcó que la Federación Colombiana de Gimnasia no los ayudó.

“Es un sacrificio el que hicimos y verlo ganador es una inmensa alegría. Yo todavía me acuerdo cuando era un niño y miraba esas series de televisión en las que se enamoró de la gimnasia”, le contó su madre Angélica al diario El Tiempo.

Junto a Angélica, también se encontraba su hermano y su tío Alfredo Dugarte, quien vive en Australia y que no podía pasar la oportunidad de ver a su sobrino en las competencias olímpicas. Él viajó con dinero propio.

“No podía dejar venir sola a mi hermana y a mi otro sobrino, así que hice el sacrificio de venir por mi cuenta y mire lo que pasó”, contó al diario El Tiempo.

El tema de la boletería también estuvo complicada. En la página no se pudo hacer el pago y al final, Ángel logró conseguir una entrada, mientras que las otras dos, las adquirieron por 1.200 euros.

Así fue que su madre Angélica, su hermano y su tío, lograron ver el triunfo de Barajas con tan solo 17 años y una puntuación de 14.533 en la barra fija, el último aparato.

“Es que había que hacerlo. No sé qué va a pasar, pero yo tenía que estar acá con mi hermano, mi tío y mi mamá. Vendí la moto y espero que del trabajo, el que dejé, no me echen”, precisó el hermano.

También la familia de Barajas reveló detalles sobre las condiciones de algunos escenarios de entreno de estos competidores. “Ha sido complicado con el tema del gimnasio, el entreno, pues ha estado a veces mal. Entonces mi mamá con todas las madres del gimnasio les toca hacer rifas para recoger recursos, para poder ayudar en el gimnasio”, dijo el hermano.

El medallista olímpico lloró junto a su familia, quienes hicieron este enorme esfuerzo para viajar hasta París.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.