La actuación de Colombia en las Olimpiadas de París ha causado comentarios de todo tipo en redes sociales.

Muchos aplauden a los atletas, quienes incluso han tenido que poner plata de su bolsillo o entrenarse en otros países ante la falta de apoyo al deporte en nuestro país.

Esto dijo la atleta:

Pero del otro lado pululan los opinadores de redes sociales que critican a los deportistas creyendo que todos deben ganar medallas.

A esos, Licona les habló de manera tajante y les dijo que no critiquen sin conocer la realidad de muchos de ellos. Asimismo, consideró que históricamente en el país es muy difícil prepararse para unos Juegos Olímpicos.

“Los invito a que no critiquen tanto. Nadie sabe todo lo que uno pasa para poder llegar aquí. No saben el sacrificio que uno hace y no pasar a una final significa que el nivel es demasiado alto”, dijo la atleta a Claro Sports.