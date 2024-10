Se trata de Andrés Felipe Correa, mejor conocido como el ‘Pecoso’, cuya historia en el fútbol profesional colombiano es conmovedora, teniendo en cuenta que debutó a los 25 años de edad y se convirtió en un referente de la Liga pasando por equipos como Águilas Doradas, Junior, Once Caldas, Huila y Pereira.

Es así que, en diálogo con ‘Inpulzivos’, programa de Pulzo.com y Win Sports, el central contó que estuvo cerca de anunciar el retiro por culpa de Jorge Luis Pinto, actual entrenador de Unión Magdalena.

Tal y como detalló el ‘Pecoso’, la exigencia en los entrenamientos del estratega santandereano le pasó factura y alcanzó a pensar en colgar los guayos, pese a ser el capitán del equipo.

“Por el tema de su metodología, ahorita que estábamos hablando de la edad, sentíamos que me estaba costando y pensé en irme a Medellín, en retirarme, porque no lo estaba aguantando, mi cuerpo no lo estaba soportando”, dijo.

(Vea también: Juan Carlos Osorio hizo nuevo ‘show’ en el fútbol mexicano: “Tú y yo, afuera del estadio”)

Sin embargo, el defensor del Unión Magdalena confesó que las ganas y amor por el deporte pudieron más y que dicho ‘calvario’ se convirtió en una motivación para hoy soñar con el ascenso a primera división.

“Dentro de todo me pudo más las ganas, el amor por la profesión y porque también no era la forma de actuar. Simplemente fue un pensar“, precisó.

‘Pecoso’ Correa dice qué piensa hacer cuando se retire del fútbol

Asimismo, durante el programa, el ‘Pecoso’ Correa señaló que espera seguir vinculado en el fútbol después de anunciar el retiro oficial, dejando entrever un anhelo por la dirección técnica.

“Considero que el tema de prepararme después del retiro no es el camino, mientras esté activo, ahí es donde está la preparación, cosa que, cuando se termine, ya esté definido lo que voy a hacer”, indicó.

Y añadió: “Tengo una ruta marcada, el fútbol es mi pasión, me gusta muchísimo, tengo una cantidad de estudios importantes que me califican”.

Lee También

Finalmente, Correa señaló que le ha aprendido mucho al profesor Jorge Luis Pinto, pese a las diferencias que han tenido con su método de trabajo.

“Quienes lo conocen [Pinto] saben que es muy exigente y seguro que hay muchas cosas de las cuales se le aprenden, que estoy aprendiendo, otras que de pronto uno como jugador o espectador no comparte, pero en realidad hay cosas muy buenas y fructíferas, así como a todos los entrenadores que he tenido les he aprendido“, concluyó.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.