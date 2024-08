A finales de este año, el técnico Alberto Gamero cumplirá cinco años al mando de Millonarios, equipo con el que ha conseguido levantar tres títulos: Copa, Liga y Superliga de Colombia.

Aunque para muchos aficionados ha sido un proceso exitoso, hay quienes ya han puesto en duda su continuidad en el conjunto ‘Embajador’, más aún después del fracaso deportivo que tuvo el equipo en el primer semestre de este año; la eliminación de Copa Libertadores fue el golpe más duro.

Por ahora las directivas de Millonarios le han demostrado su respaldo, pero hay quienes piden que el ciclo del samario en el club capitalino se termine pronto.

Pese a que su futuro todavía parece estar en Millonarios, el técnico samario no oculta su deseo de dirigir en alguna oportunidad el club donde se dio a conocer como futbolista: el Unión Magdalena.

Así lo expresó en una entrevista con ‘El Vbar’, de Caracol Radio, donde señaló que le tiene gran cariño a la hinchada.

“Es una deuda que tengo. Tarde o temprano, es un compromiso y me gustaría en cualquier momento de mi carrera dirigir al Unión Magdalena. Ese fue el equipo que me dio a conocer como jugador, fue el equipo que me dio la oportunidad, es el equipo de toda la familia. Conozco a la hinchada desde hace mucho tiempo porque fui aplaudido por ella”, mencionó el entrenador.