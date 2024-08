El pasado lunes 12 de agosto, Unión Magdalena se llevó una unidad de su visita al Barranquilla FC, tras igualar 1-1, por el duelo correspondiente a la cuarta jornada del Torneo BetPlay II-2024.

(Lea también: Jorge Luis Pinto dirigirá a equipo de la B en Colombia; presidente del club lo confirmó)

No obstante, la polémica no terminó con el juego en la cancha, sino que siguió en la rueda de prensa, especialmente con Jorge Luis Pinto, uno de los principales protagonistas; esto, después de que le cuestionaran uno de sus métodos tácticos, en el cuadro ‘ciclón’.

Todo sucedió cuando un periodista le preguntó al entrenador de 71 años por los cambios realizados y el modelo de juego implementado: “Profe, ese equipo con línea de cinco defensores pierde un poco de dinámica en el frente de ataque. ¿Por qué no cambió el esquema en un cuatro en fondo?, para tener más volumen en el medio del campo y tener mejor el partido”.

A esto, Pinto respondió de manera directa y contundente, dejando claro que el problema del equipo no es el esquema, ya que hasta los mejores del mundo lo han implementado en la actualidad: “Me disculpa si soy irreverente, pero yo quedé quinto en el mundo con ese sistema, quedé cuarto en los Juegos Olímpicos con ese sistema, Bayer Leverkusen le ganó a todo el mundo con ese sistema”.

“El posicionamiento táctico y la posición de los jugadores no indica la mentalidad o el concepto ofensivo, es un posicionamiento, y ahorita lo vienen haciendo todos los equipos”, complementó Jorge Luis en rueda de prensa, mostrando su inconformismo por la pregunta, en la que se le criticó el esquema táctico del equipo.

(Vea también: Santa Fe tomaría inesperada decisión sobre futuro de Hugo Rodallega; sorprenderá a hinchas)

Pero la cosa no quedó ahí, pues el entrenador del ‘ciclón’ tuvo otro ‘encontronazo’ con un periodista, que le preguntó sobre la participación de un jugador en cancha, al que consideró, debió haber tenido más rodaje: “Queda la sensación, de un sector del periodismo, que (Jannenson) Sarmiento pudo haber jugado más minutos”.

Esto, tampoco le gustó mucho a Pinto, quien afirmó, le gustaría tener ‘cara a cara’ a quienes no están de acuerdo con su metodología, para explicarles el por qué de las cosas y sus decisiones: “Me gustaría saber primero que todo, qué sector del periodismo. Yo soy claro, ustedes me conocen; me gustaría saber: ‘mire, este, este y este’, para saber quiénes son y explicarles… es el pensamiento que ellos tienen, y nosotros observamos otras cosas”.