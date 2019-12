Así lo hizo saber en unas historias que publicó en su cuenta de Instagram, en las que agradeció todos los comentarios y felicitaciones que recibió por su protagonismo en el sorteo de la Copa América 2020, además de asegurar que también tomaba de buena manera las críticas que algunos emitieron a través de las redes sociales.

Es posible que Andrea Guerrero se haya referido a los comentarios que los televidentes hicieron luego de que ella asegurara en la transmisión que Mario Alberto Yepes había sido quien levantó el trofeo de la Copa América 2001 que ganó Colombia. Usuarios en Twitter le recordaron que fue Iván Ramiro Córdoba quien lo hizo.

“No había tenido la posibilidad de agradecerles a todos por los mensajes. Por todos los mensajes. Los buenos, las críticas, lo que sea. Todo lo recibo con amor. Yo me siento muy feliz y muy afortunada por hacer esto. Todavía no me creo el sueño. Claramente, yo sé que en las redes sociales hay comentarios despiadados que se meten con otras cosas, pero no hay que tomarse nada personal. Recibo los buenos con todo el corazón”, expresó la presentadora en esa red social.

Lo cierto es que Guerrero recibió más comentarios de admiración por su desempeño en el sorteo de la Copa América que críticas o descalificativos.

“Nuestro trabajo no es fácil. No es fácil estar ahí parada, pero pues saber que le estamos hablando a más de 150 países, con tantas cosas, fue un reto enorme de mi vida”, concluyó Andrea.