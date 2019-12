En 2001, ese ser de piel azul, ojos púrpura y cabello naranja no fue del todo exitoso, y pasó como una de las mascotas más extrañas de las copas. ¿Lo recuerda?

Este año, la organización pareció entender que debía volver a lo básico, sobre todo teniendo en cuenta que la sede es compartida. Por ende, ¿qué animal más común que un perro?

La Conmebol preguntó en redes qué nombre querrían ponerle a la nueva mascota entre dos opciones: ‘Pipe’ y ‘Pibe’. Este martes publicó los resultados y el ganador fue el segundo, que tiene origen argentino, aunque también se relaciona con Colombia por el apodo de Carlos Valderrama.

Por otro lado, también se conoció que la pelota que se usará en el certamen será de marca Nike y se apodará ‘Merlín’:

En eventos de sedes compartidas como el mundial de Corea y Japón o las Eurocopas de Austria-Suiza y Polonia-Ucrania, fueron varias mascotas, por lo que podría haberse apelado a una estrategia así:

The concept behind the mascot for the 2002 Korea/Japan World Cup was that the ‘Spheriks’ were members of an Atmoball’ team, the sport being an imaginary football-like game#mascot #fifaworldcup #fifaworldcup2018 #Russia2018 #fifa18 #WorldCup2018 #football #WorldCup #FootTheBall pic.twitter.com/5bEAmQk6wl

