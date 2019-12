Carlos Valderrama cuestionó a Carlos Queiroz en un corto diálogo que tuvo con Caracol Radio en la antesala del partido de ida de la disputa por el título del fútbol colombiano, que terminó empatado sin goles en el estadio Metropolitano.

Cuando al ‘Pibe’ le preguntaron sobre el nivel de Teófilo Gutiérrez y lo conveniente que sería para la Selección Colombia un regreso de él, el recordado ‘10’ fue directo y aseguró que cree que eso no pasará.

“A Queiroz no le gusta Teófilo. Entonces, se jodió. No le gusta Teo, no le gusta Quintero, no le gusta James, no le gusta Jarlan. Yo con Queiroz no hubiera jugado. Estuve de buenas que di con Maturana, porque si no, no hubiera hecho nada”, manifestó Valderrama con el tono enérgico que lo caracteriza.

El ‘Pibe’ también tuvo palabras de admiración para el América de Cali. “América siempre ha sido grande. La ‘B’ le tocó por desorganización. No tiene nada que América se haya ido a la ‘B’. Siempre ha sido un equipo grande de Colombia, de Sudamérica y del mundo”, concluyó Valderrama.